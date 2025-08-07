Ingresar
Huracán confirmó su levantada con otra victoria en su visita a Tigre

El Globo, que venía de ganarle a Boca, se impuso por 1-0 sobre el Matador.

Hoy 20:17
Huracán festejo

Después de la dura eliminación en la Copa Argentina, Huracán reaccionó y consiguió un triunfo clave por 1-0 ante Tigre en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

En un partido friccionado y con pocas situaciones claras, el Globo aprovechó un error en la salida del Matador para abrir el marcador. Leonardo Gil capturó la pelota y definió con precisión para marcar el único gol de la noche.

Con esta victoria, el equipo de Parque Patricios suma confianza y llega con el mejor ánimo al compromiso frente a Once Caldas, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde buscará seguir avanzando en el plano internacional.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tigre Club Atlético Huracán

