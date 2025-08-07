Ingresar
Este viernes y sábado se realizará la VII Mesa Nacional Contra el Abuso Sexual en las Infancias

El evento reunirá a referentes, activistas y profesionales de todo el país para analizar una de las problemáticas más dolorosas y silenciadas de la sociedad.

Hoy 22:19

La Fundación Familias Protectoras de Santiago del Estero confirmó la realización de la 7ª Mesa Nacional contra el Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias, que tendrá lugar este 8 y 9 de agosto en el paraninfo de la UNSE, bajo el lema “Hablar sana”.

De la misma tomarán parte el reconocido jurista Carlos Rozanski, autor de trabajos y coautor de libros publicados en el país y en el exterior sobre abuso sexual y violencia intrafamiliar, como así también las licenciadas Marita Muller y Daniela Lezcano.

La coordinación de la disertación estará a cargo de la entidad Familias Protectoras, con la presencia de Jorge López, integrante de la fundación.

