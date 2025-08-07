Independiente BBC aseguró la continuidad de Cristian Amicucci

El pívot juninense acordó con la institución la continuidad para esta temporada venidera de La Liga Argentina.
Cristian Amicucci continuará una temporada más como jugador de Independiente. En la anterior, había sido el último pasajero y terminó siendo líder en todos los rubros del equipo. Cristian fue el símbolo, junto a otros referentes de un equipo que llegó a Finales de Conferencia Norte en una temporada histórica sin dudas.
Forjó un sentido de pertenencia, arengando a jóvenes y mayores del club, y colaborando con el buen juego del equipo para jugar los partidos del último mes y medio a cancha llena. Experiencia, vigencia, actitud y juego dominante, son las características de Amicucci. Sus promedios fueron: 15,9 puntos, 8,39 rebotes y 21,78 de valoración por partido, con un 82,5% en libres.
La dirigencia, al confirmar su primera ficha, continuará trabajando día a día para completar la plantilla y buscar llegar a competir en buen nivel en la temporada 2025/26.