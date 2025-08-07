Independiente BBC aseguró la continuidad de Cristian Amicucci

El pívot juninense acordó con la institución la continuidad para esta temporada venidera de La Liga Argentina.

Hoy 23:12

Cristian Amicucci continuará una temporada más como jugador de Independiente. En la anterior, había sido el último pasajero y terminó siendo líder en todos los rubros del equipo. Cristian fue el símbolo, junto a otros referentes de un equipo que llegó a Finales de Conferencia Norte en una temporada histórica sin dudas.

Forjó un sentido de pertenencia, arengando a jóvenes y mayores del club, y colaborando con el buen juego del equipo para jugar los partidos del último mes y medio a cancha llena. Experiencia, vigencia, actitud y juego dominante, son las características de Amicucci. Sus promedios fueron: 15,9 puntos, 8,39 rebotes y 21,78 de valoración por partido, con un 82,5% en libres.

La dirigencia, al confirmar su primera ficha, continuará trabajando día a día para completar la plantilla y buscar llegar a competir en buen nivel en la temporada 2025/26.