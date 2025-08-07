Santiago Maratea debutará como conductor en un programa de América TV

El influencer dará un gran paso en su carrera mediática al frente de uno de los formatos más populares de la televisión. Promete una versión renovada y entretenida.

Hoy 23:59

Santiago Maratea, conocido por sus colectas solidarias y fuerte presencia en redes sociales, hará su debut como conductor en la pantalla de América TV. El influencer fue elegido para liderar la nueva temporada de Trato Hecho, un histórico programa de juegos que regresa con una propuesta renovada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El estreno está previsto para el lunes 11 de agosto. Durante su visita al programa LAM, Maratea confesó que, en un principio, no pensaba aceptar el proyecto. “Me sorprendió. Mandarina confió en mí y me tomó por sorpresa. A la reunión con Mariano Chihade fui decidido a decirle que no”, admitió. Sin embargo, terminó aceptando porque el formato no le exige opinar sobre temas de actualidad, algo que ya no le interesa.

“En un stream tenés que opinar, y eso ya no me interesa. En este programa solo tengo que estar presente en la vida del participante y entretener al público”, explicó.

El influencer también habló sobre los desafíos del nuevo rol: “Hay muchos estímulos: las luces, los participantes, la cucaracha. Es difícil, pero estoy contento”. Además, se mostró preparado para las críticas: “No me duele la crítica. Ya me han pegado un montón. Me acuerdo cuando equipamos 25 cuarteles de bomberos en Corrientes y me criticaron igual. Estoy acostumbrado”.

Para promocionar el programa, América lanzó un spot en el que se ve a Maratea caminando hacia un atril con un maletín en mano, al ritmo de “Personal Jesus”, de Depeche Mode. Vestido de traje, al estilo de CQC, el influencer presenta el juego con su estilo característico: “Vas a tener que elegir un maletín entre 24 y tener intuición, suerte y saber cuándo parar. Hay en juego 20 palos por día. ¿Tenemos un trato?”.

El formato clásico de Trato Hecho consiste en que un participante elige uno de 26 maletines con diferentes sumas de dinero, mientras decide si aceptar o no las ofertas que le van haciendo para abandonar la partida. Con la llegada de Maratea, se espera una versión con cambios y una nueva impronta.