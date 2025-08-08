Neder buscará retener su banca en el Senado y Tomás Figueroa iría con doble candidatura: senador y gobernador

Por el PJ, Barbur suena para diputado nacional y Gerardo Montenegro, para diputado provincial.

Hoy 06:40

Aunque el domingo 17 de agosto a la medianoche vence el plazo para presentar listas de candidatos en Santiago del Estero, tanto para los comicios nacionales, como provinciales y comunales (elecciones concurrentes), se van confirmando algunos nombres de peso como candidatos.

En el caso de la categoría senadores nacionales, el actual representante de Santiago del Estero en la Cámara alta y presidente del Partido Justicialista, José Emilio Neder, encabezará la lista de candidatos del Frente Fuerza Patria Peronista. Por ese espacio, también suena como potencial candidato a diputado nacional el actual ministro de Gobierno de la provincia e exintendente de Los Juríes, Marcelo Barbur (también fue diputado provincial y subsecretario de Salud de la provincia).

Además, el actual senador nacional Gerardo Montenegro, sería candidato a diputado provincial, un cargo que ya desempeñó antes de arribar a la Cámara alta del Congreso Nacional. Será por el Frente Fuerza Patria Peronista que apoya la fórmula para gobernador y vicegobernador del Frente Cívico.

Por el lado de La Libertad Avanza que no conformó frente para ninguna de las dos elecciones, el presidente Tomás Figueroa será candidato a senador y está la posibilidad de que también lo sea a gobernador, y como vicegobernador, lo acompañaría Ítalo Cioccolani (actual titular de la Anses local). En primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales está Laura Godoy (referente de la Secretaría de Trabajo).

En el frente Despierta Santiago, sería candidata a senadora la dirigente social Margarita Barrientos.

Hacemos por Santiago, Un Grito Federal, propone como candidato a senador nacional a Francisco Cavallotti.

En tanto el partido Libertad, Trabajo y Progreso, lleva como candidata a senadora a Noralí Sosa, quien también sería candidata a gobernadora.