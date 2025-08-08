KJ Apa protagonizará el biopic del emblemático James Stewart

El actor neozelandés dará vida a la leyenda de Hollywood en una producción que comenzará a rodarse en Irlanda y se estrenará en 2026.
'Jimmy', la película biográfica sobre la vida de James Stewart, ya tiene protagonista. Según informó Variety, el actor KJ Apa, conocido por su papel como Archie Andrews en la serie 'Riverdale', interpretará al icónico actor estadounidense, recordado por clásicos como Qué bello es vivir (1946) y La soga (1948).
La dirección estará a cargo de Aaron Burns, y el rodaje está previsto para comenzar el próximo mes en Irlanda. El guion fue escrito por Justin Strawhand, quien también se desempeña como productor, junto a Burns, David Cook, Angela Galgani Sullivan y John Norton.
KJ Apa expresó su entusiasmo por el papel: “Siempre he sido un gran fan de James Stewart y me siento muy honrado de poder dar vida a su historia. Como neozelandés, admiro desde hace mucho tiempo a esa generación de estadounidenses que defendieron el patriotismo, la integridad y un profundo sentido del deber. Para mí es importante retribuir a un país que me ha dado tanto, y qué mejor manera de hacerlo que honrando a un hombre que lo sirvió con gran honor”.
El elenco incluye a Jason Alexander como Louis B. Mayer, Max Casella como Frank Capra, Sarah Drew como Hedda Hopper, Julian Works como el subteniente Martínez y Jen Lilley como Gloria, la esposa de Stewart. La hija del actor, Kelly Stewart-Harcourt, participará como productora ejecutiva.
La película tiene previsto su estreno en noviembre de 2026, y contará también con la producción ejecutiva de Andre Caraco, Jack McClintock, Bob Gordon, Sam Juergens, Amy K. Mitchell, Edwina Forkin, Kip Konwiser, Walter Krumm III y Brian Williams.