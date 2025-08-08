Dos heridos tras choque entre ambulancia y camión en Ruta 92

El accidente ocurrió a la altura del cruce con Ruta 34, cuando una ambulancia de una empresa privada colisionó con un camión, dejando a dos ocupantes de la ambulancia con heridas. Ambos fueron hospitalizados.

Un violento accidente se registró esta mañana en la Ruta 92, cerca del cruce con Ruta Nacional 34, cuando una ambulancia de una empresa privada colisionó contra un camión.

El impacto dejó como saldo dos personas heridas, que viajaban en la ambulancia, mientras que el camión también sufrió daños materiales, pero su conductor resultó ileso.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando por razones que se encuentran bajo investigación, el vehículo de emergencia, que transportaba a cuatro personas, chocó contra la parte trasera del camión que circulaba en la misma dirección. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron fuera de la calzada, con importantes daños materiales, especialmente en la ambulancia.

Según informó la policía, dos ocupantes de la ambulancia fueron trasladados al Hospital de Colonia Dora con heridas, aunque se desconoce la gravedad de las mismas. Los otros dos pasajeros no sufrieron daños.

El tráfico en la zona se vio interrumpido mientras personal policial y de emergencias trabajaba en el lugar. Se espera que en las próximas horas se puedan esclarecer las causas del choque, mientras que el conductor del camión se encuentra en buen estado.