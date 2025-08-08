Cada vez más turistas eligen el Jardín Japonés como parada obligada en Buenos Aires

Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama fueron invitados por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires a vivir un recorrido inolvidable por los sitios más emblemáticos de la capital argentina.

Hoy 10:23

Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama participaron de una experiencia turística organizada por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de mostrar los principales atractivos que la ciudad ofrece a sus visitantes.

El viaje comenzó con una visita al Jardín Japonés, ubicado en el barrio de Palermo, un espacio que invita a la tranquilidad, la contemplación y el encuentro con una cultura milenaria.

El lugar ofrece una propuesta integral: desde recorridos guiados hasta la posibilidad de disfrutar la gastronomía japonesa en su restaurante. Allí, la atención del personal se destaca por su calidez y respeto hacia las tradiciones orientales.

Uno de los puntos más llamativos es la presencia de robots mozos, que no solo entregan los pedidos en bandejas, sino que también interactúan con los visitantes, llegando incluso a cantar el feliz cumpleaños.

El recorrido por el jardín incluye sitios simbólicos como el Puente de Dios, el Puente Zig-Zag (conocido también como Puente de las decisiones), el Puente Truncado, la escultura del samurái, la Campana de la Paz y la cascada emblemática. Cada uno de estos espacios tiene un significado que conecta con la historia, la filosofía y el modo de ver la vida del pueblo japonés.

Además, el lugar cuenta con un centro cultural que ofrece exposiciones de kimonos, origami, arte japonés, vajilla y pintura tradicional, brindando una experiencia completa y educativa sobre la cultura nipona.

La experiencia fue una invitación a reflexionar, a observar y a valorar la diversidad cultural, en un entorno cuidado y pensado para transmitir enseñanzas profundas.

Con propuestas como esta, Buenos Aires se consolida como un destino ideal para quienes buscan experiencias diferentes, combinando arte, historia, naturaleza y tecnología.