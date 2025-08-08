Tras su salida de Boca, Marcos Rojo será refuerzo de Racing

El defensor de 35 años se suma a la Academia tras quedar libre del Xeneize. Podría ser anotado para la Copa Libertadores si se concreta su incorporación este viernes.

Hoy 11:25

Marcos Rojo será refuerzo de Racing, luego de firmar su desvinculación de Boca en la mañana de este viernes. El experimentado defensor, que tenía contrato hasta diciembre, quedó con el pase en su poder y se sumará a la Academia con un contrato por productividad, condicionado por su historial de lesiones.

La dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito, acelera para inscribirlo antes de las 18 de este viernes, cuando vence el plazo para realizar los cinco cambios permitidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Costas enfrentará a Peñarol el martes, y si no logran completar el trámite hoy, podrán incluirlo de manera provisoria hasta el lunes a las 12.

La llegada de Rojo es un viejo deseo del club de Avellaneda. El director deportivo Sebastián Saja ya había conversado con el exdefensor de la Selección Argentina, pero su fichaje dependía de que quedara libre de Boca, algo que finalmente ocurrió. Tras despedirse de sus excompañeros en el predio del Xeneize, tendrá una reunión con Milito para sellar el acuerdo.

El contrato se explica por su frágil estado físico: en su paso por Boca sufrió 11 desgarros y una rotura de ligamentos. Pese a esto, su presencia le aportará jerarquía y experiencia a un plantel que ya sumó a Conechny, Elías Torres, Duván Vergara, Forneris y Pardo como refuerzos.

La ficha de Rojo se libera gracias a la salida de Emiliano Saliadarre a Miramar Misiones de Uruguay, lo que permitió a Racing abrir un cupo pese al cierre del mercado. La apuesta es fuerte: si bien Rojo arrastra críticas por expulsiones y declaraciones polémicas, también llega con una racha positiva reciente, tras haber acumulado 12 partidos consecutivos en el primer semestre con Boca.