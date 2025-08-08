Dalia Gutmann se presenta en Santiago del Estero con su show de stand up

La reconocida comediante llega al Paraninfo de la UNSE el sábado 30 de agosto a las 21:30. “Experiencia Dalia Gutmann” promete una noche a pura risa y reflexión con humor.

Hoy 11:35

La humorista, locutora y conductora Dalia Gutmann llega a Santiago del Estero con su espectáculo de stand up “Experiencia Dalia Gutmann”, una propuesta cargada de humor, ironía y situaciones con las que muchas personas —sobre todo mujeres— se sentirán identificadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cita será el sábado 30 de agosto a las 21:30 horas en el Paraninfo de la UNSE. Con su estilo verborrágico y descontracturado, Gutmann recorre sus vivencias como una mujer que fue adolescente en los 90, y que hoy transita la vida adulta como madre, pareja y figura pública, entre contradicciones, dudas y carcajadas.

Con más de 20 años de trayectoria en la comedia, Dalia se ha consolidado como una de las grandes referentes del stand up argentino. Ha recorrido escenarios de todo el país y también de Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú y España.

En 2024 fue reconocida con el Premio Lola Mora a la mejor humorista, votado por el público, y su actual show fue ternado a los Martín Fierro de Teatro 2025 como mejor espectáculo de stand up.

Además de los escenarios, Gutmann ha trabajado en televisión, radio, podcasts, cine y escribió varios libros. También creó el documental “Stand Up a lo Argentino”, seleccionado por el BAFICI.

Las entradas ya están a la venta y se espera un show con sala llena.