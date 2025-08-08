Refuerzo de jerarquía en la pintura para Quimsa: Jerome Meyinsse se suma a la Fusión

El pivote estadounidense de 36 años, con pasado en San Lorenzo, Regatas y Atenas, regresa al básquet argentino tras su paso por Israel.
Quimsa confirmó la incorporación de Jerome Meyinsse como nuevo refuerzo para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet. El experimentado pivot estadounidense, de 2,08 metros y 36 años, llega desde el Ironi BC de Israel, donde promedió 8.1 puntos y 4.5 rebotes por partido.
Meyinsse es un viejo conocido del básquet argentino. Fue campeón de Liga con Regatas de Corrientes y con el histórico San Lorenzo multicampeón, y también vistió las camisetas de 9 de Julio, Estudiantes de Concordia, Sionista y Atenas de Córdoba. Su recorrido internacional incluye pasos por Flamengo de Brasil (donde también fue campeón), Trotamundos de Venezuela, Aguacateros de México, Sendai de Japón, y Mets de Guaynabo en Puerto Rico.
En su arribo a Santiago del Estero, Meyinsse expresó su entusiasmo: “Quiero agradecer a Quimsa por darme la oportunidad de volver a Argentina. Estoy muy feliz de regresar al país donde he jugado gran parte de mi carrera y unirme a un club con tanta historia. Vengo a competir por todos los títulos posibles y me alegra reencontrarme con caras conocidas y conocer a nuevos compañeros”.
Con esta incorporación, la Fusión suma experiencia, jerarquía y fortaleza interior para encarar una temporada exigente en lo local e internacional.