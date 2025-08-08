Refuerzo de jerarquía en la pintura para Quimsa: Jerome Meyinsse se suma a la Fusión

El pivote estadounidense de 36 años, con pasado en San Lorenzo, Regatas y Atenas, regresa al básquet argentino tras su paso por Israel.

Hoy 11:46

Quimsa confirmó la incorporación de Jerome Meyinsse como nuevo refuerzo para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet. El experimentado pivot estadounidense, de 2,08 metros y 36 años, llega desde el Ironi BC de Israel, donde promedió 8.1 puntos y 4.5 rebotes por partido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Meyinsse es un viejo conocido del básquet argentino. Fue campeón de Liga con Regatas de Corrientes y con el histórico San Lorenzo multicampeón, y también vistió las camisetas de 9 de Julio, Estudiantes de Concordia, Sionista y Atenas de Córdoba. Su recorrido internacional incluye pasos por Flamengo de Brasil (donde también fue campeón), Trotamundos de Venezuela, Aguacateros de México, Sendai de Japón, y Mets de Guaynabo en Puerto Rico.

En su arribo a Santiago del Estero, Meyinsse expresó su entusiasmo: “Quiero agradecer a Quimsa por darme la oportunidad de volver a Argentina. Estoy muy feliz de regresar al país donde he jugado gran parte de mi carrera y unirme a un club con tanta historia. Vengo a competir por todos los títulos posibles y me alegra reencontrarme con caras conocidas y conocer a nuevos compañeros”.

Con esta incorporación, la Fusión suma experiencia, jerarquía y fortaleza interior para encarar una temporada exigente en lo local e internacional.