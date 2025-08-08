Ingresar
Siguen las malas noticias en Güemes: Lesman se desgarró y se pierde la final anticipada ante Alvarado

El Gaucho, que pelea por no caer en zona de descenso, llega diezmado a Mar del Plata: ya suma tres bajas confirmadas y una duda clave en defensa.

Hoy 12:14

Güemes no tiene paz y el momento más delicado de la temporada lo encuentra con un plantel diezmado. A días del partido clave ante Alvarado de Mar del Plata, se confirmó que Germán Lesman sufrió un desgarro y será baja en un choque que puede marcar el futuro del equipo en la Primera Nacional.

El delantero se suma a la lista de ausentes junto a Emiliano Griffa, suspendido por acumulación de tarjetas, y Nicolás Monserrat, quien también padece un desgarro, aunque desde la institución aseguraron que fue una distención desde el partido frente a Maipú. Por su parte, Machuca se entrena de manera diferenciada y será evaluado a último momento.

El encuentro, vital para las aspiraciones del Gaucho de mantenerse en la categoría, se disputará en Mar del Plata con arbitraje de Carlos Córdoba, acompañado por Pascual Fernández y Matías Coria como asistentes. Agustín Vegetti será el cuarto árbitro.

En un contexto límite, Güemes necesita sumar como sea para no hundirse aún más en la lucha por la permanencia. El duelo ante Alvarado, rival directo, puede ser un punto de quiebre.

