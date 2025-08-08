Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 AGO 2025 | 19º
X
Locales

Italo Cioccolani será el candidato a gobernador por La Libertad Avanza

El actual titular del Anses en la provincia será el candidato a la gobernación en las elecciones de octubre.

Hoy 15:34
Italo Cioccolani.

Italo Cioccolani será el candidato a gobernador de la provincia en las próximas elecciones de octubre, confirmaron desde La Libertad Avanza Santiago del Estero a Diario Panorama

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Si bien en una primera instancia se especuló que el presidente del partido, Tomás Figueroa, sería el candidato a gobernador acompañado por el propio Cioccolani en la vicegobernación, finalmente se modificó el tablero partidario y será el actual titular de Anses quien aspirará a ocupar el sillón de Ibarra.

Además, en primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales está Laura Godoy referente de la Secretaría de Trabajo, quien buscará sumar una banca al oficialismo libertario nacional en el Congreso.

TEMAS Elecciones 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Neder buscará retener su banca en el Senado y Tomás Figueroa iría con doble candidatura: senador y gobernador
  2. 2. Video impactante: dos hombres golpearon a mozas en una cervecería para no pagar la cuenta
  3. 3. Elecciones de octubre: cuatro frentes inscriptos para las nacionales y nueve para las provinciales
  4. 4. Elías Suárez y Carlos Silva Neder, la fórmula para gobernador y vice del Frente Cívico
  5. 5. Mauricio Macri y Karina Milei sellaron una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT