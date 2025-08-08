Bajas sensibles en Central Córdoba para la final de ida ante San Martín del Bañado por la Copa Federal

El equipo santiagueño viaja a Catamarca con varias ausencias importantes para el duelo de ida. El partido se jugará el domingo a las 17.

Hoy 12:33

El plantel femenino de Central Córdoba afrontará diezmado la ida de la final de la Región Centro de la Copa Federal, cuando visite este domingo a las 17:00 a San Martín del Bañado, en Valle Viejo, Catamarca. El partido, organizado por el Consejo Federal de AFA, será dirigido por Alexander Saquilán, con asistencia de Fernando Ponce y Lucas Díaz, todos de la liga de Alijilán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El entrenador Walter Mendoza no podría contar con varias piezas clave del plantel, entre ellas Barraza, Díaz, Cortéz, Mendoza y Carrizo, todas bajas por diferentes motivos. Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a rearmar la estructura del equipo en un duelo que será exigente desde lo físico y lo táctico.

Central Córdoba llega a esta instancia luego de dejar en el camino a Instituto de Córdoba, en una semifinal vibrante disputada en el estadio Alfredo Terrera. Las ferroviarias ganaron 3 a 2 en la vuelta, cerrando un global de 4-3 que les permitió acceder a la definición regional.

Del otro lado, San Martín del Bañado viene entonado tras vencer por 2 a 0 a Club Fiel, con goles de Patricia Frías y “Coqui” Moreno. El equipo catamarqueño será local en esta primera final, mientras que la vuelta se disputará en Santiago del Estero.

A pesar de las bajas, Central Córdoba buscará un buen resultado de visitante que le permita definir la serie con ventaja en casa y avanzar a la próxima fase nacional del torneo.