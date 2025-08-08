El IOSEP festeja su 60° aniversario con una serie de propuestas deportivas

En honor a sus seis décadas de trabajo, el IOSEP lanzará una serie de eventos deportivos que buscarán promover la salud y el bienestar entre sus afiliados.

Hoy 12:43

En el marco de las actividades organizadas con motivo de su 60° aniversario, el Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep) presentó oficialmente una serie de propuestas deportivas que incluyen un campeonato de fútbol 11 inter-reparticiones con equipos conformados por empleados de diversas áreas de la administración pública; además se realizará una marcha aeróbica y carreras, una de 3 km no competitiva, y otras dos pruebas competitivas de 5 y 10 km, todas abiertas a toda la comunidad.

Estas actividades son gratuitas y tienen además un enfoque preventivo para la salud promoviendo la participación de personas de todas las edades.

El anuncio fue realizado este viernes en la sede central de la obra social, con la participación del Secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello; el presidente del Iosep, Raúl Ayuch, la gerente general Graciela Muratore de Corona; el subgerente Jonathan Sack Regueira; el presidente del Club Social y Deportivo del Iosep, Franco Ruiz, el presidente del Consejo Gremial, Nicolás Vega, y el profesor Emanuel Gallo.

“Nos adherimos plenamente a la programación organizada; la Secretaría de Deportes va a colaborar en marcar esa política que lleva adelante el gobierno del Dr. Gerardo Zamora y de nuestra senadora nacional Dra. Claudia Ledesma de Zamora, impulsores de esta política deportiva, y acompañamos en esta ocasión a nuestra obra social”, expresó Dapello.

Seguidamente, Ayuch hizo hincapié en la importancia de esta propuesta también como acción preventiva en salud. “Debemos destinar cada vez más nuestros esfuerzos en ese terreno para lograr mejor calidad de vida, para tener mejor expectativa de vida. Hacemos el abordaje no solo físico, lo hacemos también desde el orden emocional y desde el orden espiritual”, precisó.

“Vamos a cumplir el mes que viene 60 años como institución y lo hacemos con una gran alegría y orgullo porque atravesamos momentos que nos someten a pruebas muy fuertes y, lamentablemente, hay otras instituciones similares que quedan en el camino y no pueden seguir en el sistema”, señaló.

Con respecto a las propuestas deportivas, el subgerente explicó que el campeonato de fútbol se desarrollará en dos instancias, con las categorías +34 y +45, a partir del miércoles 13 de agosto en el predio El Potrerito I y continuará todos los miércoles durante un mes. Remarcó que la inscripción es gratuita y habrá importantes premios.

En cuanto a la prueba atlética, indicó que “la primera categoría será de 3 km, donde se van a poder anotar todas las familias, niños y adultos mayores, para después hacer una instancia competitiva de 5 y 10 km con medición, sin costo de inscripción y también con premios importantes”.

Los interesados podrán acceder a las inscripciones de forma online a partir de este sábado a través Instagram iosep.obrasocial.