Somos Deporte

Cristian Molins prepara variantes para recibir a 9 de Julio de Rafaela por el Torneo Federal A

El Profe buscará recuperarse de la derrota ante Juventud Antoniana y sumar en casa para seguir arriba en la Zona B del campeonato.

Hoy 13:08

Sarmiento de La Banda quiere volver al triunfo este domingo cuando reciba en su estadio a 9 de Julio de Rafaela, por la tercera fecha de la Zona B Campeonato del Torneo Federal A. El equipo dirigido por Cristian Molins suma 6 puntos y es escolta, pero llega tras caer como visitante ante Juventud Antoniana.

Con la mira puesta en el duelo ante los santafesinos, el DT ensaya variantes obligadas y tácticas en el equipo titular. Axel Ochoa no podrá estar por suspensión y su lugar sería ocupado por Tevez.

En ese sentido, un posible once titular para el domingo sería:
Mendonca; Solveyra, Herrera, Vaschetto y Tevez; Triverio, Caviglia, Roldán y Speck; Vega y Arias.

Sarmiento sabe que un triunfo como local será vital para no perder terreno en una zona pareja y exigente. El duelo ante 9 de Julio de Rafaela, que también busca consolidarse, promete ser de alto voltaje en La Banda.

TEMAS Torneo Federal A Club Atlético Sarmiento

