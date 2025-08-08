Miguel Ángel Russo define un Boca ofensivo para enfrentar a Racing

El DT cambió el esquema en la última práctica antes del clásico en La Bombonera: Merentiel será el 9 y Velasco vuelve al once. Paredes y Delgado, el doble cinco.

Hoy 13:40

Boca Juniors sigue con los movimientos de última hora antes del esperado clásico ante Racing Club, que se jugará este sábado en La Bombonera, por una nueva fecha de la Copa de la Liga. Sin Edinson Cavani entre los titulares, Miguel Ángel Russo probó un equipo más ofensivo en el último ensayo táctico y modificó lo que había ensayado durante la semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El entrenador, disconforme con el rendimiento del ensayo del miércoles, decidió cambiar el esquema a un 4-2-3-1, con Miguel Merentiel como única referencia en ataque. Además, Alan Velasco recuperó su lugar en el once inicial, en reemplazo de Exequiel Zeballos, quien arrastra un golpe en la rodilla.

En el medio, Russo apostó por el doble cinco que pedían los hinchas: Leandro Paredes y Milton Delgado, en busca de equilibrio y juego. El lesionado Tomás Belmonte será baja por varias fechas. La defensa no tuvo modificaciones, aunque Juan Barinaga apareció como lateral derecho en lugar de Luis Advíncula.

La formación que ensayó Russo fue:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Malcom Braida, Alan Velasco, Brian Aguirre; Miguel Merentiel.

De esta forma, Cavani irá al banco, mientras que Boca necesita cortar una racha de 11 partidos sin ganar para no seguir perdiendo terreno en la tabla y recuperar la confianza ante su gente.