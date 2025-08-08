La cruda revelación de Briatore tras el desastroso fin de semana de Alpine en Hungría

El asesor italiano prácticamente descartó mejoras en el equipo de cara al final de la temporada y puso todos los focos en 2026.

Hoy 13:43

Luego del desastroso Gran Premio de Hungría donde Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaron 18° y 19° respectivamente, y el argentino sufrió las dos paradas en boxes más largas de la temporada, Flavio Briatore, principal asesor de Alpine, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje motivacional y puso los focos en la próxima temporada.

La escudería francesa atraviesa uno de los momentos más complicados desde que forma parte de la Fórmula 1. Marcha última en el campeonato de constructores con apenas 20 puntos y dos de sus pilotos, Jack Doohan y Franco Colapinto, no pudieron sumar en lo que va del año. Los problemas de potencia, los errores estratégicos y la inconsistencia del A525 son algunas de las complicaciones que vienen criticando tanto Pierre Gasly como el argentino en cada fin de semana de carrera.

En este contexto, Briatore realizó un posteo en su cuenta de Instagram advirtiendo que el equipo está en una fase crítica de la temporada y que todos los cañones apuntan al 2026, temporada que será trascendental para el futuro del equipo ya que dejarán de ser abastecidos por Renault y pasarán a utilizar una unidad de potencia promovida por Mercedes. Además, el cambio de reglamento de la Fórmula 1 podría equiparar las diferencias y favorecer a los equipos que hoy se encuentran en la mitad baja de la tabla.

“Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Ahora nos encontramos en una fase crítica de nuestro trabajo para el año que viene y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan del parón veraniego con mucha determinación y espíritu de lucha”, escribió en la publicación que incluye cuatro fotos, una de ellas con Colapinto. El propio argentino le comentó: "Vamos" y un emoji de un brazo haciendo fuerza.

El mensaje del directivo de 75 años tiene cierta cuota de optimismo pese a los malos resultados de Alpine en lo que va del año. Su análisis se suma a la autocrítica de los propios pilotos, que expresaron su disgusto tras los 70 giros en el Hungaroring.

“Una carrera para el olvido. No creo que tuviéramos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores", sentenció Colapinto. "No podemos estar satisfechos con el resultado de hoy, aunque nuestra ejecución haya sido bastante correcta. Al final, simplemente somos demasiado lentos", disparó Gasly minutos más tarde.

La escudería confirmó que no introducirá mejoras en el monoplaza de cara a lo que resta del año, por lo que los pilotos deberán hacer milagros con un auto que es, por diferencia, el peor de la parrilla. Con la mira puesta en 2026, pero con diez carreras por delante, todo el equipo Alpine buscará cerrar la temporada de la mejor manera y afrontar el próxima año con una confianza mayor.