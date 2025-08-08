Ingresar
Rescatan en Córdoba a una mujer que vivió 20 años en condiciones infrahumanas

La Policía y organismos de derechos humanos intervinieron para rescatar a la víctima, que era alimentada esporádicamente y vivía en total aislamiento.

Hoy 13:54
Córdoba

Una mujer fue rescatada este viernes luego de pasar décadas en estado de servidumbre y maltrato dentro de una vivienda en la localidad de Despeñaderos, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

La situación pudo conocerse gracias a una denuncia anónima que accionó la intervención de la Justicia. El operativo de rescate fue llevado adelante por personal judicial y médico, bajo las órdenes del fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello. 

La víctima, una mujer de casi 50 años, presentaba deterioro físico extremos al punto de aparentar más de 80.

Según indicaron fuentes policiales, las primeras investigaciones detallan que la mujer convivía con su esposo y sus hijos, quienes la mantenían aislada, la castigaban físicamente y le daban de comer esporádicamente. Al momento del rescate, se encontraba prácticamente encerrada, sin posibilidad de salir al patio ni a la calle.

La víctima permanece internada en un centro de salud, donde recibe atención médica y acompañamiento psicológico. Su evolución es lenta, pero favorable, indicaron.

El fiscal Peralta Otonello señaló que ya se iniciaron las actuaciones contra los responsables y avanzar con las imputaciones pertinentes. La causa se encuentra en etapa de instrucción.

