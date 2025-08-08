Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 AGO 2025 | 15º
X
Somos Deporte

Thiago Fernández se va libre de Vélez y fue separado del plantel: jugará en Villarreal desde 2026

El mediocampista de 19 años no renovó contrato con el Fortín y ya tiene acordada su llegada al Submarino Amarillo. Mientras tanto, no será tenido en cuenta por Guillermo Barros Schelotto.

Hoy 14:24
Thiago Fernández

Se terminó la novela: Thiago Fernández no seguirá en Vélez. El joven mediocampista no renovará su contrato con el club de Liniers y quedará libre en diciembre. Su futuro ya está definido: jugará en el Villarreal de España, aunque recién se incorporará en 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante la falta de acuerdo con el futbolista y sin avances en una posible compensación por parte del club español, la dirigencia decidió apartar a Fernández del plantel profesional por el resto del campeonato.

Desde Villarreal habían acercado una oferta económica que incluía un pago proporcional a los partidos que jugara el juvenil, un adelanto por derechos federativos y algunos bonos a futuro. Sin embargo, según el medio partidario Sábado Vélez, la propuesta fue rechazada de inmediato por la comisión directiva.

La falta de entendimiento cerró cualquier vía de negociación. En consecuencia, Vélez pierde gratis a una de sus promesas y decide no contar con él durante los próximos meses.

TEMAS Club Atlético Vélez Sarsfield

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video impactante: dos hombres golpearon a mozas en una cervecería para no pagar la cuenta
  2. 2. Neder buscará retener su banca en el Senado y Tomás Figueroa iría con doble candidatura: senador y gobernador
  3. 3. Elecciones de octubre: cuatro frentes inscriptos para las nacionales y nueve para las provinciales
  4. 4. Mauricio Macri y Karina Milei sellaron una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires
  5. 5. El tiempo para este viernes 8 de agosto en Santiago del Estero: 17ºC de máxima previo a un fin de semana frío pero soleado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT