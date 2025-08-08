Thiago Fernández se va libre de Vélez y fue separado del plantel: jugará en Villarreal desde 2026

El mediocampista de 19 años no renovó contrato con el Fortín y ya tiene acordada su llegada al Submarino Amarillo. Mientras tanto, no será tenido en cuenta por Guillermo Barros Schelotto.

Hoy 14:24

Se terminó la novela: Thiago Fernández no seguirá en Vélez. El joven mediocampista no renovará su contrato con el club de Liniers y quedará libre en diciembre. Su futuro ya está definido: jugará en el Villarreal de España, aunque recién se incorporará en 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante la falta de acuerdo con el futbolista y sin avances en una posible compensación por parte del club español, la dirigencia decidió apartar a Fernández del plantel profesional por el resto del campeonato.

Desde Villarreal habían acercado una oferta económica que incluía un pago proporcional a los partidos que jugara el juvenil, un adelanto por derechos federativos y algunos bonos a futuro. Sin embargo, según el medio partidario Sábado Vélez, la propuesta fue rechazada de inmediato por la comisión directiva.

La falta de entendimiento cerró cualquier vía de negociación. En consecuencia, Vélez pierde gratis a una de sus promesas y decide no contar con él durante los próximos meses.