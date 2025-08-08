Marcos Rojo tiró con todo tras su salida de Boca: "Hay cosas que prefiero guardarme"

El zaguero se despidió de sus compañeros y luego hizo un descargo en redes sociales, donde lanzó palitos contra la dirigencia.

Hoy 15:22

Marcos Rojo dejó de ser jugador de Boca Juniors. El defensor acordó su rescisión de contrato con la dirigencia y este viernes por la mañana se presentó en Boca Predio para firmar su salida y despedirse del plantel. Su futuro inmediato estaría en Racing Club, donde ya pasó la revisión médica.

Descargo en redes y mensaje a los hinchas

Tras despedirse del club, el ex capitán publicó un contundente mensaje en redes sociales. Agradeció a los hinchas, pidió “disculpas” por sus errores y lanzó una crítica encubierta a la dirigencia:

“Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas”.

Un final conflictivo

Luego de cuatro años y medio en el club, con más de 100 partidos disputados y cuatro títulos ganados, Rojo se va en medio de un conflicto con la dirigencia y el cuerpo técnico. Según declaró Miguel Ángel Russo, fue marginado por decisión del club, en una situación que lo dejó enfrentado con Juan Román Riquelme, quien en su momento había sido su principal respaldo.

A pesar de no nombrarlos directamente, Rojo deslizó críticas hacia los responsables del fútbol: “No me voy como uno quiere”, reconoció.

Los detalles de su salida

La dirigencia le ofreció terminar el vínculo antes de tiempo, con el salario pago hasta el último día de contrato, pero no hasta diciembre, fecha de vencimiento original. En un principio rechazó la propuesta, pero tras acordar su llegada a Racing y conversar con su entorno, aceptó la rescisión.

Este viernes, llegó temprano al predio de Ezeiza para despedirse del grupo. Según trascendió, les dejó un mensaje directo: “Disfruten de este club, no sean boludos”.

Más tarde, firmó ante escribano su desvinculación y quedó como jugador libre.

El mensaje de despedida del club

A través de sus redes sociales, Boca despidió oficialmente a Marcos Rojo, destacando su compromiso:

“En su paso por Boca, Marcos disputó más de 100 partidos y ganó 4 títulos. Le agradecemos su profesionalismo y compromiso con el club, y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”.

De esta manera, Rojo cierra una etapa intensa y turbulenta en La Ribera, con momentos destacados en cancha, pero un final marcado por diferencias internas que sellaron su abrupta salida.