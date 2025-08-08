La Banda impulsa espacios de apoyo e información para madres lactantes en los CAMM

Estas acciones responden a la política de salud comunitaria promovida por el intendente Roger Elías Nediani.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda desarrolló nuevos espacios de reflexión y acompañamiento en distintos centros de salud de la ciudad.

Durante la jornada, el CAMM N° 3 Ampliación Primero de Mayo llevó a cabo un taller informativo a cargo de la pediatra Dra. Silvina Botta, quien compartió conocimientos clave sobre los beneficios de la lactancia en el desarrollo integral de niños y niñas. Se hizo hincapié en la importancia de este acto natural como pilar de nutrición, vínculo afectivo y prevención de enfermedades.

En simultáneo, el CAMM N°7 del barrio Avenida también ofreció una charla abierta sobre alimentación infantil y lactancia, abordando no solo los beneficios biológicos y emocionales, sino también los derechos laborales de las madres lactantes. El equipo hizo especial foco en el acompañamiento durante el regreso al trabajo, promoviendo la protección de este derecho fundamental.

Al respecto, el secretario de Salud, César Scabuzzo, expresó: “La lactancia no es solo un hecho biológico, sino también un derecho social. Desde nuestros CAMM trabajamos para que cada mamá se sienta contenida, informada y respetada en este proceso.”

Estas acciones responden a la política de salud comunitaria promovida por el intendente Roger Elías Nediani, quien impulsa una gestión comprometida con el cuidado integral desde los primeros días de vida