La Plaza Belgrano se vistió de fiesta con eventos artísticos y solidarios

El evento fue una oportunidad para realizar una colecta de alimentos no perecederos que serán destinados a comedores y merenderos de diferentes sectores de la ciudad de La Banda.

Hoy 15:12

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, se llevaron a cabo dos jornadas artísticas y solidarias en la Plaza Manuel Belgrano con el objetivo de promocionar no solo a los músicos y cantantes locales sino también a los emprendedores bandeños.

Durante los dos encuentros participaron varios músicos bandeños como Pucho Achaud, Slefy Santillán, Walter Divera, Caro Murillo, Hugo Miguetes, Sopera y los iluminados, Chuly Peralta y Mía Ferreyra, José Miguel “El gitano”, Zaira, Hugo More, Los Yanqueños y Adin Alvarado y los Viejitos Piolas.

En la ocasión, Hugo More, destacó: “La Radio Satelital cumple 32 años y quisimos celebrar a lo grande como cada año dando espacio a nuestros artistas locales, no solo a los músicos sino también a los artesanos y microemprendedores bandeños. No quiero dejar de agradecer el apoyo del intendente Roger Nediani. Estamos muy contentos por el acompañamiento del municipio que nos permitió organizar el cumpleaños de la mejor manera y como un espectáculo gratuito para todos los vecinos.

Esto es algo que le hace bien a La Banda, no por el cumpleaños de la radio, sino por convocar a la gente a compartir un grato momento en familia y disfrutar de música en vivo y de la feria de artesanos”.