Manuel Adorni respondió a Diana Mondino por sus críticas a Milei: “Una cuestión de segundo orden”

El vocero presidencial descalificó los comentarios de la excanciller sobre el presidente y su relación con la criptomoneda Libra. Adorni sugirió que Mondino no estaba “en un buen día” y recordó su designación por parte de Milei.

Hoy 15:23

En un nuevo episodio de tensiones dentro del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió este viernes a las duras críticas que la excanciller Diana Mondino había lanzado contra el presidente Javier Milei, especialmente por su vinculación con la criptomoneda Libra.

En una entrevista con Al Jazeera, Mondino había dicho: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto” en relación con Milei y su rol en la promoción de la criptomoneda. La exfuncionaria también sugirió que el presidente “pensó que era una buena idea” la creación de la criptomoneda, pero que no debería haberlo hecho público en redes sociales.

En la habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni se refirió a estas declaraciones como “una cuestión de segundo orden” y consideró que Mondino no estaba en un buen día al hacer esos comentarios. “Muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio presidente”, agregó. “Diana Mondino es una persona inteligente, que se ve que no estaba en un buen día o no tenía claridad en lo que estaba diciendo, o tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”, afirmó.

El vocero también remarcó que Mondino fue designada por Milei para representar a Argentina en el exterior, y cuestionó la actitud de la exministra. “Hizo efectivamente un comentario absolutamente desafortunado de una persona que no solamente le dio la posibilidad de trabajar para el Gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino además de representar a la Argentina”, subrayó Adorni, en un claro reproche a la exfuncionaria.

Mondino, quien fue desplazada de su cargo como ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en octubre de 2024 por no apoyar la postura de Estados Unidos e Israel en una votación sobre el bloqueo a Cuba en las Naciones Unidas (ONU), rompió su silencio esta semana con declaraciones directas hacia el presidente.

En su entrevista con Mehdi Hasan de Al Jazeera, Mondino no dudó en vincular al presidente Milei con el escándalo de la criptomoneda Libra, insinuando que Milei no había tenido la iniciativa de crearla, sino que alguien le había “contado de ello” y que él pensó que era una buena idea. Además, criticó su decisión de hacer público el apoyo a la criptomoneda, un hecho que generó controversia en la política argentina.

El cruce entre Mondino y Milei pone en evidencia la tensión interna en el oficialismo, luego de que la exfuncionaria quedara fuera del gobierno tras su enfrentamiento con la postura internacional del presidente en relación con Cuba. La entrevista con Al Jazeera fue la primera vez que Mondino hizo públicas sus críticas hacia Milei desde su salida del gabinete.

A lo largo de la entrevista, Mondino no descartó las opciones de que Milei fuera "insano" o un "corrupto", aunque evitó confirmarlo directamente cuando fue confrontada por el periodista. “Puedo darle las dos opciones, sí”, afirmó Mondino, desatando aún más la polémica sobre las tensiones internas dentro del gobierno de La Libertad Avanza.

El vocero Adorni se centró en minimizar las declaraciones de Mondino, señalando que no afectan el rumbo del gobierno de Javier Milei. A pesar de las críticas internas y externas, la administración de Milei sigue adelante con su proceso de reformas y la consolidación de su modelo económico y político, algo que no parece estar siendo cuestionado por los sectores más cercanos al presidente.