Silva Neder: "Agradezco al gobernador Zamora por haber depositado su confianza en mi persona nuevamente"

El vicegobernador destacó que el Frente Cívico lo haya proclamado en su fórmula como candidato para acompañar a Elías Suárez.

Hoy 16:26

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder remarcó que "es un gran honor que el Frente Cívico por Santiago me haya proclamado en su Fórmula como candidato a Vicegobernador para acompañar al actual Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, como candidato a Gobernador para las elecciones del próximo 26 de octubre".

"Agradezco al gobernador Gerardo Zamora, máximo referente de este espacio de unidad provincial, por haber depositado nuevamente su confianza en mi persona como candidato a Vicegobernador", señaló.

Amplió: "Muchas gracias también al presidente del Partido Justicialista de Santiago del Estero, senador nacional José Emilio Neder y al peronismo santiagueño".