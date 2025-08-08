Se realizó la apertura del Weekend de Hipertensión Arterial

El evento se desarrolló en el Fórum Centro de Convenciones.

Hoy 16:32

Este viernes al mediodía se llevó a cabo la apertura del Weekend de Hipertensión Arterial que se desarrolla en el Centro de Convenciones Fórum junto a las 19ª Jornadas Provinciales de Cardiología y a la 4ª Jornada Provincial de Enfermería.

El evento finalizará este sábado 9 de agosto con una edición única para toda la comunidad cardiológica nacional, con la participación de más de 50 referentes de la Argentina en cardiología y en hipertensión arterial.

Presidieron el acto, la ministra de Salud, Natividad Nassif, en representación del gobernador Gerardo Zamora, junto al presidente de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), Diego Echazarreta; el presidente de la Sociedad de Cardiología local, Alejandro Polti, y el presidente del Comité de Hipertensión Arterial de la FAC, Mauro Ruise.

Está dirigido a cardiólogos, clínicos, nefrólogos, pediatras, nutricionistas, estudiantes avanzados de medicina, licenciados y auxiliares en enfermería.

Los objetivos de las jornadas son facilitar espacios de formación científica de excelencia; compartir los últimos avances en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hipertensión arterial; contribuir al desarrollo profesional en cardiología y especialidades afines con una visión integral, federal y multidisciplinaria.

En sus palabras de bienvenida, Polti destacó el inicio de “este evento tan especial que reúne hoy una confluencia de ciencia, compromiso y memoria”. Además, remarcó los 50 años de la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero y agradeció al Gobierno de la provincia por su “compromiso constante con la salud cardiovascular, facilitando espacios, articulando políticas sanitarias y apostando al fortalecimiento de las instituciones científicas”.

Por su parte, el presidente del Comité de Hipertensión Arterial de la FAC subrayó que “es un orgullo que un evento de esta envergadura se realice en Santiago del Estero”. “Este encuentro es una oportunidad única para transformar el conocimiento en acciones concretas que mejoren la salud cardiovascular de nuestra población”, señaló Ruise.

Acto seguido, presidente de la Federación Argentina de Cardiología dijo: “Nuestro país es federal y tiene realidades muy diferentes en cada provincia y dentro de cada provincia, a su vez, tiene escenarios muy diferentes y trabajar en ese sentido es un enorme desafío”.

Para dejar oficialmente inaugurada la Weekend de Hipertensión Arterial, en nombre del gobernador Zamora, la ministra de Salud destacó: “Estos encuentros científicos propician la capacitación y la actualización de nuestros profesionales en el diagnóstico temprano, el tratamiento efectivo y la prevención temas que hoy son pilares estratégicos de nuestra gestión”.

Asimismo, resaltó las políticas públicas en salud del Gobierno de la provincia, “desde una estrategia poblacional para promocionar y prevenir en el ámbito de la atención primaria de la salud”.

Finalmente expresó su agradecimiento a la Federación Argentina de Cardiología y al Comité de Hipertensión Arterial por elegir nuevamente Santiago del Estero para realizar este encuentro de tan alto nivel.