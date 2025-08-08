Ingresar
Segunda evaluación: ninguno de los 117 médicos revalidó su nota en el examen para residencias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que la diferencia entre los resultados originales y los obtenidos en la nueva evaluación fue calificada por Adorni como “absolutamente escandalosa”.

Hoy 17:36

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que ninguno de los 117 médicos aspirantes que se presentaron para rendir nuevamente el Examen Único de Residencias ayer en el Palacio Libertad, pudo revalidar la nota.

Ese grupo, de los cuales 109 son extranjeros, había sido convocado a rendir una segunda evaluación tras los resultados bajo sospecha de fraude que habían surgido en la primera prueba, realizada el 1 de julio.

“Ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota”, precisó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

La diferencia entre los resultados originales y los obtenidos en la nueva evaluación fue calificada por Adorni como “absolutamente escandalosa”.

El vocero anticipó que los resultados estarían disponibles alrededor de las 14 horas en la web del Ministerio de Salud de la Nación.

La denuncia de fraude en el primer examen y nueva evaluación

Luego de que se detectaran posibles maniobras de fraude en el examen realizado el 1 de julio en Parque Roca, el Ministerio de Salud decidió convocar a una nueva instancia dirigida a los 141 postulantes que obtuvieron resultados considerados incongruentes con su trayectoria académica previa; finalmente se presentaron 117, la mayoría médicos extranjeros.

El operativo de seguridad incluyó la prohibición de dispositivos electrónicos: no se permitió el ingreso con celulares, relojes inteligentes, calculadoras ni anteojos electrónicos. Cualquier abandono del aula se realizó bajo supervisión estricta por parte del personal asignado por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud y efectivos de seguridad convocados para la ocasión.

El examen consistió en 100 preguntas de opción múltiple acerca de salud del niño, de la mujer, del adulto y salud pública, con una duración máxima de cuatro horas, entre las 9 y las 13. La evaluación se corrigió exclusivamente sobre la grilla marcada por cada postulante y entregada al cierre.

El segundo examen se realizó por la sospecha de fraude en la instancia previa, que incluyó el uso de lentes digitales con cámara integrada por parte de al menos uno de los aspirantes.

Según reconstruyó el Ministerio de Salud, que denunció penalmente al médico bajo sospecha, el postulante habría grabado el contenido de la evaluación con los anteojos, salió argumentando una necesidad para ir al baño, envió las imágenes a una persona externa y, al regresar, completó la prueba con respuestas transmitidas por medios tecnológicos. Las autoridades confirmaron la existencia de grupos pagos en telegram y WhatsApp, donde se vendían resoluciones y respuestas, y la utilización de auriculares y otros artefactos electrónicos para recibir ayuda.

El médico ecuatoriano denunciado

Un médico ecuatoriano fue denunciado penalmente por su presunta participación en el esquema, luego de que un video viralizado en redes sociales lo mostrara captando el examen con una cámara oculta. La filiación y la identidad fueron relevadas a partir del registro audiovisual, lo que motivó la denuncia formal del Ministerio de Salud ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En la nueva instancia, convocada para que puedan revalidar la nota aquellos que habían obtenido resultados incongruentes con su trayectoria académica, se incluyó un 100% de preguntas inéditas respecto de las anteriores.

Las autoridades fijaron como criterio que solo se mantendría la nota original si el nuevo resultado no variaba más del 10%. En caso contrario, la calificación de la segunda prueba reemplazaría a la previa.

Tras terminar la evaluación, uno de los postulantes ecuatorianos describió la experiencia a los móviles de los canales de noticias presentes en el lugar: “El examen fue más difícil. Me tomó una hora más hacerlo. Hubo bastantes preguntas que no estaban dentro de lo que había estudiado. Siento que estuve bastante dudoso, y creo que puedo sacar menos nota que en el anterior”.

Funcionarios del Ministerio de Salud informaron que quienes no se presentaron a esta instancia quedarán excluidos de la adjudicación de residencias este año. El ministro de Salud Mario Lugones subrayó en una serie de posteos en la red social X, la importancia de defender el mérito y garantizar que el sistema de selección privilegie a quienes demuestran el conocimiento requerido, sin irregularidades.

Cómo fue la revalidación del examen

Participaron 117 alumnos.

Todas las preguntas fueron nuevas y basadas en la bibliografía oficial.

Se utilizaron detectores de metales para reforzar la seguridad.

Quienes no se presentaron quedaron fuera del proceso de adjudicación.

Vilches subrayó que por ahora no hay otros alumnos denunciados y que la investigación judicial definirá si existieron más casos de copia. “Seguramente, de los que rindieron hoy, muchos son buenos alumnos y van a revalidar su nota”, señaló el funcionario. Los resultados oficiales del resto de los postulantes se conocerán el lunes.

Los resultados

  • Postulante 1 – Nota 96 – Nota 63
  • Postulante 2 – Nota 95 – No se presentó
  • Postulante 3 – Nota 95 – Nota 40
  • Postulante 4 – Nota 95 – Nota 36
  • Postulante 5 – Nota 95 – Nota 34
  • Postulante 6 – Nota 95 – Nota 50
  • Postulante 7 – Nota 95 – Nota 64
  • Postulante 8 – Nota 94 – Nota 39
  • Postulante 9 – Nota 94 – Nota 47
  • Postulante 10 – Nota 94 – Nota 51
  • Postulante 11 – Nota 94 – Nota 42
  • Postulante 12 – Nota 94 – Nota 45
  • Postulante 13 – Nota 94 – Nota 51
  • Postulante 14 – Nota 94 – Nota 67
  • Postulante 15 – Nota 94 – No se presentó
  • Postulante 16 – Nota 94 – Nota 62
  • Postulante 17 – Nota 94 – Nota 59
  • Postulante 18 – Nota 93 – Nota 56
  • Postulante 19 – Nota 93 – Nota 52
  • Postulante 20 – Nota 93 – Nota 55
  • Postulante 21 – Nota 93 – Nota 46
  • Postulante 22 – Nota 93 – Nota 51
  • Postulante 23 – Nota 93 – Nota 40
  • Postulante 24 – Nota 93 – Nota 47
  • Postulante 25 – Nota 93 – Nota 43
  • Postulante 26 – Nota 93 – Nota 41
  • Postulante 27 – Nota 93 – Nota 66
  • Postulante 28 – Nota 93 – No se presentó
  • Postulante 29 – Nota 92 – Nota 48
  • Postulante 30 – Nota 92 – Nota 37
  • Postulante 31 – Nota 92 – Nota 53
  • Postulante 32 – Nota 92 – No se presentó
  • Postulante 33 – Nota 92 – Nota 54
  • Postulante 34 – Nota 92 – Nota 57
  • Postulante 35 – Nota 92 – Nota 39
  • Postulante 36 – Nota 92 – Nota 32
  • Postulante 37 – Nota 92 – Nota 39
  • Postulante 38 – Nota 92 – Nota 63
  • Postulante 39 – Nota 92 – Nota 43
  • Postulante 40 – Nota 91 – Nota 51
  • Postulante 41 – Nota 91 – Nota 60
  • Postulante 42 – Nota 91 – Nota 47
  • Postulante 43 – Nota 91 – Nota 64
  • Postulante 44 – Nota 91 – Nota 42
  • Postulante 45 – Nota 91 – Nota 41
  • Postulante 46 – Nota 91 – Nota 33
  • Postulante 47 – Nota 91 – Nota 46
  • Postulante 48 – Nota 91 – Nota 62
  • Postulante 49 – Nota 91 – Nota 50
  • Postulante 50 – Nota 91 – Nota 39
  • Postulante 51 – Nota 91 – Nota 61
  • Postulante 52 – Nota 91 – Nota 36
  • Postulante 53 – Nota 91 – Nota 38
  • Postulante 54 – Nota 91 – Nota 40
  • Postulante 55 – Nota 91 – Nota 42
  • Postulante 56 – Nota 91 – Nota 51
  • Postulante 57 – Nota 90 – No se presentó
  • Postulante 58 – Nota 90 – Nota 37
  • Postulante 59 – Nota 90 – Nota 46
  • Postulante 60 – Nota 90 – Nota 39
  • Postulante 61 – Nota 90 – Nota 58
  • Postulante 62 – Nota 90 – Nota 34
  • Postulante 63 – Nota 90 – Nota 52
  • Postulante 64 – Nota 90 – Nota 40
  • Postulante 65 – Nota 90 – No se presentó
  • Postulante 66 – Nota 90 – Nota 49
  • Postulante 67 – Nota 90 – Nota 36
  • Postulante 68 – Nota 90 – Nota 53
  • Postulante 69 – Nota 90 – Nota 55
  • Postulante 70 – Nota 90 – Nota 41
  • Postulante 71 – Nota 90 – Nota 45
  • Postulante 72 – Nota 90 – Nota 46
  • Postulante 73 – Nota 90 – Nota 40
  • Postulante 74 – Nota 90 – Nota 41
  • Postulante 75 – Nota 89 – No se presentó
  • Postulante 76 – Nota 89 – No se presentó
  • Postulante 77 – Nota 89 – No se presentó
  • Postulante 78 – Nota 89 – Nota 39
  • Postulante 79 – Nota 89 – Nota 44
  • Postulante 80 – Nota 89 – Nota 44
  • Postulante 81 – Nota 89 – Nota 41
  • Postulante 82 – Nota 89 – No se presentó
  • Postulante 83 – Nota 89 – No se presentó
  • Postulante 84 – Nota 89 – Nota 32
  • Postulante 85 – Nota 89 – Nota 60
  • Postulante 86 – Nota 89 – Nota 69
  • Postulante 87 – Nota 89 – Nota 50
  • Postulante 88 – Nota 88 – Nota 50
  • Postulante 89 – Nota 88 – Nota 46
  • Postulante 90 – Nota 88 – Nota 28
  • Postulante 91 – Nota 88 – Nota 51
  • Postulante 92 – Nota 88 – Nota 46
  • Postulante 93 – Nota 88 – Nota 44
  • Postulante 94 – Nota 88 – No se presentó
  • Postulante 95 – Nota 88 – Nota 55
  • Postulante 96 – Nota 88 – Nota 66
  • Postulante 97 – Nota 88 – Nota 42
  • Postulante 98 – Nota 88 – Nota 58
  • Postulante 99 – Nota 88 – Nota 49
  • Postulante 100 – Nota 88 – Nota 56
  • Postulante 101 – Nota 88 – No se presentó
  • Postulante 102 – Nota 88 – Nota 44
  • Postulante 103 – Nota 88 – Nota 39
  • Postulante 104 – Nota 88 – Nota 51
  • Postulante 105 – Nota 88 – Nota 52
  • Postulante 106 – Nota 88 – Nota 59
  • Postulante 107 – Nota 88 – Nota 76
  • Postulante 108 – Nota 88 – No se presentó
  • Postulante 109 – Nota 87 – Nota 73
  • Postulante 110 – Nota 87 – No se presentó
  • Postulante 111 – Nota 87 – No se presentó
  • Postulante 112 – Nota 87 – Nota 45
  • Postulante 113 – Nota 87 – Nota 39
  • Postulante 114 – Nota 87 – Nota 46
  • Postulante 115 – Nota 87 – Nota 58
  • Postulante 116 – Nota 87 – No se presentó
  • Postulante 117 – Nota 87 – Nota 49

