Realizaron trabajos de mantenimiento en las calles de los barrios Santa Lucía y Mariano Moreno

Personal de la División Obras públicas de la Capital llevó a cabo un intenso operativo de reparación de calles.

Hoy 18:39

La Dirección de Obras Públicas de la Capital realizó trabajos de reparación en la calle Lavalle con concreto asfáltico, en el tramo comprendido entre la colectora de la avenida Lugones y la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Santa Lucía.

Similares tareas se desarrollaron en el barrio Mariano Moreno, cubriendo la calle Suárez, desde Aguirre hasta Avenida del Trabajo; la intersección de Peralta Luna y Avenida del Trabajo y la calle Andrés Chazarreta, por donde circula el transporte público de pasajeros.

Los operarios aplicaron concreto asfáltico en caliente, empleando en cada uno de los sectores más de 32 toneladas, buscando optimizar la superficie de rodamiento vehicular.

De esta manera, continúa el programa municipal de mantenimiento de los corredores urbanos, a los fines de garantizar mejores condiciones de circulación para los vecinos.