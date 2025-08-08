Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 AGO 2025 | 19º
X
Locales

Realizaron trabajos de mantenimiento en las calles de los barrios Santa Lucía y Mariano Moreno

Personal de la División Obras públicas de la Capital llevó a cabo un intenso operativo de reparación de calles.

Hoy 18:39

La Dirección de Obras Públicas de la Capital realizó trabajos de reparación en la calle Lavalle con concreto asfáltico, en el tramo comprendido entre la colectora de la avenida Lugones y la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Santa Lucía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Similares tareas se desarrollaron en el barrio Mariano Moreno, cubriendo la calle Suárez, desde Aguirre hasta Avenida del Trabajo; la intersección de Peralta Luna y Avenida del Trabajo y la calle Andrés Chazarreta, por donde circula el transporte público de pasajeros.

Los operarios aplicaron concreto asfáltico en caliente, empleando en cada uno de los sectores más de 32 toneladas, buscando optimizar la superficie de rodamiento vehicular.

De esta manera, continúa el programa municipal de mantenimiento de los corredores urbanos, a los fines de garantizar mejores condiciones de circulación para los vecinos.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez y Carlos Silva Neder, la fórmula para gobernador y vice del Frente Cívico
  2. 2. Neder buscará retener su banca en el Senado y Tomás Figueroa iría con doble candidatura: senador y gobernador
  3. 3. Video impactante: dos hombres golpearon a mozas en una cervecería para no pagar la cuenta
  4. 4. Elecciones de octubre: cuatro frentes inscriptos para las nacionales y nueve para las provinciales
  5. 5. Una familia denunció que su hija de 11 años fue abusada por un hombre que les pidió que lo acercaran en auto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT