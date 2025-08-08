La intendente entregó ropa de trabajo al personal de Salud y del programa de Zoonosis y Tenencia Responsable

La ing. Norma Fuentes recibió a los representantes de los programas en el patio central del edificio de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 18:41

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entregó nueva ropa de abrigo a más de 400 agentes de la Dirección de Salud y del programa de Zoonosis y Tenencia Responsable, de quienes destacó su compromiso para prestar servicios a la comunidad.

Se otorgaron camperas impermeables de color azul a los empleados que cumplen funciones tanto en los Centros de Atención Primaria de la Salud como en las postas itinerantes de castraciones masivas para perros y gatos.

"En un contexto nacional en el que se recorta y ajusta el empleo, a nivel provincial y municipal, nosotros nos ocupamos de brindar a nuestro personal el uniforme y las herramientas que necesitan para mejorar sus condiciones laborales y el servicio que se presta a los vecinos", destacó la jefa comunal.

"Los agentes sanitarios de la Municipalidad siempre ponen su mejor esfuerzo para atender y solucionar las demandas de la población, entendiendo que son el primer contacto que el vecino establece con el sistema de salud pública", expresó.

La Ing. Fuentes afirmó que "la familia municipal apuesta a mejorar la salud de la comunidad desde un punto de vista integral, no solo en beneficio de los ciudadanos, sino también de sus mascotas y de los animales en situación de calle".

Por su parte, en representación de los empleados, Miguel Ferrando, del CAPS Juan Díaz de Solís, resaltó que “en el sistema de salud municipal nunca nos ha faltado ningún insumo o elemento para poder desarrollar nuestra tarea, así que agradezco a la intendente y a todo el gabinete por ocuparse y preocuparse".