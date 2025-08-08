Impactante choque: una Ferrari amarilla se despistó y terminó abandonada en un campo

El conductor perdió el control y abandonó el auto antes de que llegara la policía. Investigan las causas del accidente.

El conductor de una Ferrari amarilla se despistó y el vehículo terminó incrustado en un campo. El choque ocurrió en la intersección de las rutas 6 y 16, a la altura de la localidad bonaerense de Guernica.

El episodio generó revuelo porque cuando llegó el personal del Destacamento Vial, el auto de alta gama estaba vacío. No había rastros del conductor ni de eventuales acompañantes.

Según el parte policial, el vehículo fue remolcado por una grúa de la empresa Remolques Conde. Su titular, Alejandro Conde, aportó datos clave para reconstruir lo ocurrido.

El conductor fue identificado como Diego Martínez, un comerciante de 51 años con domicilio en Canning. De acuerdo con la información oficial, el hombre habría perdido el control del auto por causas que todavía se investigan.

A pesar del fuerte impacto, Martínez resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios antes de que llegara la policía, según detallaron testigos del accidente. La Ferrari amarilla quedó destrozada.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de San Vicente, a cargo de la fiscal Karina Guyot, ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”. Además, solicitó la presencia de peritos para analizar el escenario del siniestro.

Por ahora, se desconoce el dominio del vehículo y continúan las tareas para determinar cómo ocurrió el accidente.

Personal de la Superintendencia de Seguridad Vial Zona I La Plata supervisó las pericias realizadas en el lugar del hecho.