¡Argentina tiene un nuevo campeón del mundo! Mirco Cuello aplastó a Sergio Ríos por KO en Libia

El boxeador santafesino se impuso por nocaut técnico en el segundo round ante el “Chakal” Ríos y conquistó el título interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

Hoy 19:16

Mirco Cuello (16-0, 13 KO) escribió una página dorada para el boxeo argentino al derrotar por KOT en el segundo asalto al mexicano Sergio “Chakal” Ríos (19-1, 7 KO) y conquistar el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Con esta victoria, el santafesino se suma a Fernando “Pumita” Martínez como los dos campeones mundiales que actualmente tiene el país.

El combate, disputado en Libia, tuvo paridad durante apenas dos minutos. Antes del final del primer round, Cuello derribó a Ríos, quien logró llegar al descanso. En el segundo asalto, el argentino volvió a enviarlo a la lona y, tras su recuperación, definió la pelea con un demoledor gancho al hígado, cerrando una actuación categórica.

A sus 24 años, Cuello se convirtió en el 43° campeón mundial argentino de la historia y quedó a un paso del título regular de la AMB que ostenta el británico Nick Ball (22-0-1, 13 KO). El europeo enfrentará el 16 de agosto a Sam Goodman en Arabia Saudita, y no se descarta que el santafesino sea su próximo retador.