Vélez y Banfield quedaron a mano en el arranque de la fecha de los clásicos

El Fortín y el Taladro empataron sin goles esta tarde en San Ramón.

Hoy 19:23

En el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura “Luis Adolfo Galván”, Vélez de San Ramón y Banfield empataron 0 a 0 en el “Coliseo de los Sueños”. El local fue el que más buscó, pero no logró quebrar el marcador.

Durante los 95 minutos, Vélez generó las situaciones más claras. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales le impidió quedarse con el triunfo. Banfield, por su parte, apostó a la contra pero no logró sorprender.

Con este resultado, Vélez sigue como puntero de la Zona B con 11 unidades, mientras que el Taladro suma 3 puntos. En la próxima fecha, el Fortín visitará a Defensores de Forres, y Banfield será local ante Estudiantes de Huaico Hondo. En reserva, Vélez ganó 2 a 0.

