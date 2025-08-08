El Curso de Marketing Deportivo ya cuenta con más de 500 inscriptos

La capacitación que será virtual y gratuita, comenzará el viernes 15 de agosto a las 15.
El Curso de Marketing Deportivo, organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, ya superó los 500 inscriptos, con una notable participación de personas del interior provincial y también de otras provincias del país.
La capacitación será virtual y gratuita, comenzará el viernes 15 de agosto a las 15 y tendrá una duración de cuatro clases semanales. Está dirigida a instituciones deportivas, sociales y culturales, con clases grabadas que se dictarán a través de una plataforma online. El curso cuenta con el auspicio del Gobierno de la Provincia, el Consejo Federal de AFA, el Círculo de Periodistas Deportivos y la Secretaría de Deportes.
De nivel básico, la propuesta enseñará a dar mayor visibilidad a clubes, equipos e instituciones en redes sociales como Facebook e Instagram. Esta iniciativa busca fomentar la capacitación y promover la inserción laboral juvenil en cualquier disciplina deportiva. Las inscripciones siguen abiertas en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.