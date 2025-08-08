El Curso de Marketing Deportivo ya cuenta con más de 500 inscriptos

La capacitación que será virtual y gratuita, comenzará el viernes 15 de agosto a las 15.

Hoy 18:27

El Curso de Marketing Deportivo, organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, ya superó los 500 inscriptos, con una notable participación de personas del interior provincial y también de otras provincias del país.

La capacitación será virtual y gratuita, comenzará el viernes 15 de agosto a las 15 y tendrá una duración de cuatro clases semanales. Está dirigida a instituciones deportivas, sociales y culturales, con clases grabadas que se dictarán a través de una plataforma online. El curso cuenta con el auspicio del Gobierno de la Provincia, el Consejo Federal de AFA, el Círculo de Periodistas Deportivos y la Secretaría de Deportes.

De nivel básico, la propuesta enseñará a dar mayor visibilidad a clubes, equipos e instituciones en redes sociales como Facebook e Instagram. Esta iniciativa busca fomentar la capacitación y promover la inserción laboral juvenil en cualquier disciplina deportiva. Las inscripciones siguen abiertas en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.