Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 AGO 2025 | 19º
X
Somos Deporte

El Curso de Marketing Deportivo ya cuenta con más de 500 inscriptos

La capacitación que será virtual y gratuita, comenzará el viernes 15 de agosto a las 15.

Hoy 18:27
Curso de Marketing

El Curso de Marketing Deportivo, organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, ya superó los 500 inscriptos, con una notable participación de personas del interior provincial y también de otras provincias del país.

La capacitación será virtual y gratuita, comenzará el viernes 15 de agosto a las 15 y tendrá una duración de cuatro clases semanales. Está dirigida a instituciones deportivas, sociales y culturales, con clases grabadas que se dictarán a través de una plataforma online. El curso cuenta con el auspicio del Gobierno de la Provincia, el Consejo Federal de AFA, el Círculo de Periodistas Deportivos y la Secretaría de Deportes.

De nivel básico, la propuesta enseñará a dar mayor visibilidad a clubes, equipos e instituciones en redes sociales como Facebook e Instagram. Esta iniciativa busca fomentar la capacitación y promover la inserción laboral juvenil en cualquier disciplina deportiva. Las inscripciones siguen abiertas en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez y Carlos Silva Neder, la fórmula para gobernador y vice del Frente Cívico
  2. 2. Neder buscará retener su banca en el Senado y Tomás Figueroa iría con doble candidatura: senador y gobernador
  3. 3. Video impactante: dos hombres golpearon a mozas en una cervecería para no pagar la cuenta
  4. 4. Elecciones de octubre: cuatro frentes inscriptos para las nacionales y nueve para las provinciales
  5. 5. Una familia denunció que su hija de 11 años fue abusada por un hombre que les pidió que lo acercaran en auto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT