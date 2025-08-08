Jorge Bruno terminó 12° en la clasificación de la Fórmula 2 en Villicum

El piloto santiagueño no pudo acelerar a fondo para buscar un tiempo competitivo.

El piloto santiagueño Jorge Bruno vivió este viernes una complicada jornada en el circuito Villicum, donde un persistente problema de frenos le impidió mostrar su mejor rendimiento en la Fórmula 2. Pese a sus intentos por sobreponerse, finalizó en la 12ª posición en la clasificación.

La actividad comenzó pasado el mediodía, con una primera tanda de entrenamientos de 30 minutos en la que los doce autos tomaron referencias iniciales en una pista sucia y con tierra suelta debido al viento. Bruno cerró esta sesión en el noveno lugar, ya manifestando inconvenientes con el sistema de frenos de su auto #76.

En la segunda tanda, las complicaciones continuaron y el santiagueño no pudo acelerar a fondo para buscar un tiempo competitivo. La clasificación marcó el cierre de una jornada difícil: “Era imposible lograr la vuelta rápida cuando en los sectores más exigentes el auto no frena como debe”, señaló.

Este sábado, desde las 15:00, se disputará la carrera clasificatoria de 10 minutos, donde Bruno intentará sumar puntos importantes para el campeonato y aguarda que el problema mecánico sea resuelto para encarar con confianza la final del domingo.