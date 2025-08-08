Julieta Prandi pidió custodia policial por temor a cruzarse con su ex y se fue de Tribunales en un patrullero

Luego de la audiencia en la que se comunicó que el miércoles 13 habrá una sentencia, la actriz hizo una serie de solicitudes a la Justicia por su seguridad.
Con la voz quebrada por la emoción, Julieta Prandi brindó un testimonio estremecedor en el juicio que inició contra su expareja, Claudio Contardi, por violencia de género y abuso sexual agravado.
Después de dar sus palabras finales, la actriz comenzó a llorar de manera desgarradora y debió ser asistida por un médico.
Lejos de irse del lugar, la conductora le hizo varios pedidos a la Justicia para resguardar su seguridad y la de su familia. A través de su equipo legal, presentó un documento escrito de puño y letra por su abogado para que un patrullero la acompañe hasta la casa y pidió, además, un botón antipánico.
También solicitó que un patrullero acompañe a sus padres hasta Pinamar, donde viven. “Hasta que estas dos cosas no se resuelvan, dice que no se irá”, aseguraron.
“Atento a lo expuesto en los términos de la Ley de Víctimas al finalizar el debate y en orden de salvaguardar la integridad psicofísica de la suscripta y de su núcleo familiar. Solicito: a) Se arbitren los medios necesarios para garantizar una custodia policial fija en mi domicilio que permanezca las 24 horas hasta el dictado del veredicto”, dice la primera parte del texto.
Finalmente, y luego de una deliberación, la Justicia accedió a los pedidos de la denunciante.
Sobre el momento en el que debió ser atendida por un médico, Prandi explicó: “Fue inesperado, porque si bien en estos tres días lloré no tengo ni idea del dolor que acabo de sacar. Porque terminé de hablar, salí de sala y me largué a llorar desde la tripa, desde el estómago. Saqué muchos años de dolor, nunca lloré así en mi vida”.