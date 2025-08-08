Desarmaron puntos de venta de drogas: la Policía Federal allanó viviendas en barrios de La Banda

Secuestraron cocaína y marihuana valuada en más de seis millones de pesos. Detuvieron a cinco personas y secuestraron además dinero y armas de fuego caseras.

La División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Seguridad Nacional, asestó un contundente golpe al narcotráfico al desarticular una banda de jóvenes que se dedicaba a la venta de estupefacientes al menudeo en los barrios La Isla, Avenida y San Martín.

Las diligencias judiciales fueron ordenadas por el Juzgado de Control y Garantías, del departamento Banda y Robles, a cargo de la Dra. Roxana A. Menini; con conocimiento de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, Circunscripción Judicial Banda - Robles, a cargo de la Dra. Virginia Abrate.

Las investigaciones, iniciadas meses atrás, acorde a denuncias anónimas, que fueran recibidas en sede de esta división, informando que varios domicilios de los mencionados barrios se dedicaban a la comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo. Según las tareas de campo, llevadas a cabo por personal de brigada, los vendedores operaban dentro de las viviendas, donde se observaron movimientos típicos a la comercialización de estupefaciente.

Los investigadores lograron identificar los seis domicilios utilizados para esconder drogas y dinero producto de la comercialización ilegal, como así también a los principales investigados. Con las pruebas (vistas fotográficas y fílmicas) reunidas, este viernes en horas de la tarde, se concretaron los allanamientos.

Durante los operativos, se incautaron más de 350 gramos en cocaína y marihuana con un valor estimado en el mercado de más de $6.000.000. Además, el secuestro de teléfonos celulares, recortes de nylon, elementos de corte, dinero en efectivo, armas de fuego y varias municiones.

Los procedimientos culminaron con 5 personas detenidas: 4 masculinos y 1 femenina, quienes fueron señalados como los principales responsables de la operatoria de narcomenudeo en el lugar; siendo trasladados a esta Unidad para las medidas procesales de rigor; remarcando que además 2 ciudadanas fueron puestas bajo arresto domiciliario, otorgado por la Fiscal de la causa.

Desde la Policía Federal Argentina destacaron que este accionar se enmarca en los lineamientos de combate al narcotráfico impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional, y reafirmaron el compromiso institucional de continuar trabajando en la lucha contra el crimen organizado y los delitos complejos que afectan a la ciudad de Santiago del Estero.