Las frases de Milei: "La inflación va camino a desaparecer a mitad del año que viene"

Este viernes el presidente encabezó una Cadena Nacional con el equipo económico.
En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei adelantó que tomará dos medidas concretas para resguardar el equilibrio fiscal y evitar que el Congreso revierta las políticas de ajuste de su Gobierno.
Aquí las frases más destacadas:
* "Emitir dinero no genera riqueza sino que la destruye, porque le quita valor al circulante".
* "Mi tarea es hacer el bien. Aumentar el gasto público es un acto destructivo"
* "El lunes firmaré una instrucción para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria".
* El Congreso impulsa gastos sin importarle su fuente de financiamiento".
* "Esto no se trata de que jubilados, docentes y discapacitados tengan mejores ingresos, esto se trata del poder, el que ha perdido la clase política".
* "Usando causas nobles como excusas, el Congreso aprueba leyes que llevan a la quiebra nacional".
* "No se dejen engañar por los que llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir".
* “No se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo".
* "Cerca de seis millones que no tenían para comer, hoy comen".
* "La inflación va camino a desaparecer a mitad del año que viene".
* "Al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante"
* "El lunes firmaré una instrucción para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria".