Las frases de Milei: "La inflación va camino a desaparecer a mitad del año que viene"

Este viernes el presidente encabezó una Cadena Nacional con el equipo económico.

Hoy 21:30
javier milei

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei adelantó que tomará dos medidas concretas para resguardar el equilibrio fiscal y evitar que el Congreso revierta las políticas de ajuste de su Gobierno.

Aquí las frases más destacadas:

* "Emitir dinero no genera riqueza sino que la destruye, porque le quita valor al circulante".
* "Mi tarea es hacer el bien. Aumentar el gasto público es un acto destructivo"
* "El lunes firmaré una instrucción para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria".
* El Congreso impulsa gastos sin importarle su fuente de financiamiento".
* "Emitir dinero no genera riqueza sino que la destruye, porque le quita valor al circulante".
* "Esto no se trata de que jubilados, docentes y discapacitados tengan mejores ingresos, esto se trata del poder, el que ha perdido la clase política".
* "Usando causas nobles como excusas, el Congreso aprueba leyes que llevan a la quiebra nacional".
* "No se dejen engañar por los que llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir".
* “No se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo".
* "Cerca de seis millones que no tenían para comer, hoy comen".
* "La inflación va camino a desaparecer a mitad del año que viene".

* "Al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante"

* "El lunes firmaré una instrucción para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria".

