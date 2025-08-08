Boca quiere ponerle fin a su crisis enfrentando a Racing en La Bombonera

El Xeneize, que vivió otra semana complicada, recibe a la Academia en un partido con algo más de tres puntos en juego.

Hoy 09:17

En medio de una crisis deportiva e institucional, Boca Juniors afrontará este sábado un duelo clave ante Racing Club por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Desde las 16.30, y con una Bombonera encendida, el Xeneize buscará cortar su peor racha histórica: 11 partidos sin triunfos y un penúltimo puesto en la tabla con apenas dos puntos.

El equipo de Miguel Ángel Russo llega golpeado por la eliminación en la Copa Argentina, la reciente derrota con Huracán y la disolución del Consejo de Fútbol tras la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, en una decisión de Juan Román Riquelme para “descomprimir” el clima.

El DT planea cambios importantes, incluso la posibilidad de que Edinson Cavani sea suplente por su flojo rendimiento. En su lugar, Exequiel Zeballos o Milton Giménez acompañarían a Miguel Merentiel en ataque.

Racing, por su parte, tampoco tuvo el arranque esperado en el Clausura, con una victoria y dos derrotas, aunque llega con el impulso de haber goleado a Deportivo Riestra y meterse en cuartos de la Copa Argentina.

Gabriel Arias, capitán y arquero titular, es duda por un desgarro, y en caso de no llegar su lugar sería para Facundo Cambeses. Además, Adrián “Maravilla” Martínez volverá al equipo tras cumplir una suspensión.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Racing Club: Facundo Cambeses o Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Detalles del partido

Hora: 16.30

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Nicolás Ramírez

TV: ESPN Premium