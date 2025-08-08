River e Independiente no se sacaron diferencias en un entretenido clásico en Avellaneda

El línea le frustró los gritos de gol a Santiago Montiel y Walter Mazzantti en el Rojo. Miguel Borja también tuvo el suyo anulado por el lado del Millo. Fue empate sin goles.

Hoy 21:16

El empate 0-0 entre Independiente y River Plate dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. El Rojo fue superior durante gran parte del partido, generó más chances claras y puso en aprietos al arquero Franco Armani, que apareció en momentos decisivos para evitar la caída de su arco. Además, a Independiente le anularon dos goles, de Montiel y Mazzantti, por offsides muy ajustados, mientras que a River le invalidaron un gol de Borja por la misma razón.

El local presentó su mejor versión del semestre, con una presión alta, dinámica y vehemencia en cada acción. Su entrenador, Julio Vaccari, recuperó la identidad que parecía perdida en los partidos anteriores, con un equipo que impuso su ritmo y actitud. Por su parte, River padeció la ausencia de Paulo Díaz y la lesión de Pezzella, que dejó a una defensa inédita con Boselli y Rivero, lo que disminuyó su solidez y permitió que Armani tuviera mucho trabajo.

El técnico de River, Marcelo Gallardo, intentó revertir la situación en el segundo tiempo con los ingresos de Quintero y Galoppo, pero el equipo nunca se sintió cómodo y fue dominado por la presión constante del Rojo. La intensidad y el orden de Independiente crecieron con el paso de los minutos, con un gran aporte de Abaldo, que se estrenó como titular tras pocos entrenamientos y respondió con una actuación destacada.

River no logró hacer llegar la pelota con claridad a sus delanteros Colidio y Borja, y su juego careció de fluidez. En cambio, Independiente mostró temperamento, mejoró en todas sus líneas y recuperó la confianza de su público, que reconoció el esfuerzo con aplausos.

Ninguno de los dos quedó conforme con el empate. River perdió algo del impulso que traía y Independiente necesitaba ganar con urgencia para acercarse a la zona de clasificación. Ambos equipos ahora se enfocan en sus compromisos internacionales: Independiente recibirá a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras River visitará a Libertad por la Copa Libertadores.

En Avellaneda, un clásico intenso y con tres goles anulados terminó sin goles, dejando a ambos con la sensación de que pudieron ganar pero no lo lograron.