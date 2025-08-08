Todo listo para la tercera fecha de “Re-corriendo mi ciudad” en el Parque Ecológico

La jornada incluirá dos modalidades: la distancia competitiva de 10K y la distancia participativa de 5K. El encuentro incluye escuela de atletismo para niños y feria de emprendedores.

Hoy 16:26

Este domingo desde las 8.00, el Parque Ecológico será escenario de la tercera fecha de la Zona Norte del circuito “Re-corriendo mi ciudad”, una propuesta que combina deporte, recreación y actividades para toda la familia. El evento contará con pruebas de atletismo, competencias para niños de las escuelas de formación y una feria de emprendedores.

La jornada incluirá dos modalidades: la distancia competitiva de 10K y la distancia participativa de 5K. Ambas tendrán premiación general y por categorías, reconociendo el esfuerzo de los corredores en cada tramo. Desde la organización destacaron que el circuito está pensado para que puedan participar tanto atletas experimentados como aficionados que buscan disfrutar de la actividad física al aire libre.

Tres profesores organizadores brindaron detalles sobre la competencia y recordaron que las inscripciones están abiertas. Los interesados pueden comunicarse al 385-3193187 para obtener más información y asegurar su lugar en esta nueva cita del calendario atlético de la ciudad.