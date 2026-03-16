Pedro Rosemblat habló del show de Lali en River y lanzó una chicana a Manuel Adorni

El conductor se refirió a los recitales que prepara Lali Espósito en el estadio de River Plate y dejó un comentario irónico sobre una frase del vocero presidencial que generó polémica en los últimos días.

Hoy 22:15

El conductor Pedro Rosemblat se refirió al esperado show que prepara su pareja, Lali Espósito, en el estadio de River Plate, y aprovechó la ocasión para lanzar una sutil chicana dirigida al vocero presidencial Manuel Adorni, en medio de una de las polémicas políticas de la semana.

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Durante una entrevista con el programa televisivo Puro Show, emitido por El Trece, el también conductor del canal de streaming Gelatina contó que la cantante se encuentra completamente enfocada en la preparación de sus recitales. “Está ensayando y armando ese monstruo que es montar un show en el estadio de River”, señaló.

Rosemblat explicó además que la artista trabaja intensamente en cada detalle del espectáculo. “Supongo que también está viendo todas las aristas del show, como hace siempre”, comentó, al tiempo que reveló que su pareja le comparte algunos aspectos de la producción, aunque admitió que muchos de ellos escapan a su comprensión.

En ese contexto, el conductor deslizó una frase que rápidamente se interpretó como una ironía hacia Adorni, quien días atrás había generado controversia al afirmar que viajaba a Nueva York para “deslomarse” por el país. “Imaginate, es un show muy importante, son dos estadios Monumental… ¿cómo no deslomarse?”, lanzó Rosemblat.

Ante la consulta del cronista sobre la coincidencia con la expresión utilizada por el funcionario, el conductor respondió con humor: “El lenguaje es de todos y está para usarlo. Por eso conviene no escupir para arriba, porque uno nunca sabe cuándo pueden aparecer cosas que después se te vuelven en contra”, concluyó, en una referencia indirecta a la polémica que involucró al vocero presidencial.