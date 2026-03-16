A 58 años del título histórico: Santiago campeón argentino de básquet en 1968

El seleccionado santiagueño venció a Buenos Aires por 76 a 75 en una final inolvidable disputada a orillas del río Dulce.

Hoy 22:48

Este 16 de marzo se cumplen 58 años de uno de los mayores hitos del deporte santiagueño. En 1968, la selección de Santiago del Estero se consagró campeona del Campeonato Argentino de Básquetbol tras vencer a Buenos Aires por 76 a 75 en una final histórica disputada en el estadio Estadio Francisco de Aguirre, montado especialmente en la costanera del río Dulce.

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El equipo dirigido por Casimiro González Trilla alcanzó el título con una campaña extraordinaria, manteniéndose invicto en los 14 partidos de preparación y en los ocho encuentros disputados durante el torneo.

Un final dramático

La final ante el poderoso seleccionado de Buenos Aires, que contaba con figuras como Alberto “Beto” Cabrera, “Lito” Fruet y “Polo” De Lizaso, tuvo un desenlace dramático.

A falta de 22 segundos para el cierre, Santiago del Estero perdía 75 a 74. José “Quebracho” Torres fue a la línea de tiros libres tras recibir una falta, pero falló sus dos intentos. En el rebote apareció Roberto “Dupla” Carrera, quien tomó la pelota y anotó el doble que selló el triunfo santiagueño por 76 a 75.

La conquista desató una celebración inolvidable en un estadio colmado de público, donde miles de personas se habían congregado desde horas de la tarde para presenciar la definición del campeonato.

El plantel campeón

El equipo que quedó en la historia del básquet santiagueño estuvo integrado por Ramón Jorge, Fernando Najarro, Esteban Demasi, Roberto Carrera, Alfredo Tulli, Carlos “Inqui” Ríos, Gustavo Chazarreta, Benjamín Arce, José Flores, José “Quebracho” Torres, Roberto Villalba y Horacio Goytía.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Casimiro González Trilla, acompañado por los asistentes “Paco” Barrientos, Luis Chipolina, Ricardo Gerez y Alberto Paradelo.

Un legado que sigue vigente

El título de 1968 es considerado uno de los momentos más importantes en la historia del deporte santiagueño. En los próximos días, además, será reinaugurada la cancha de los campeones del 68, con la presencia de dos de las glorias de aquel equipo: José “Negro” Flores y Roberto “Dupla” Carrera.

A más de medio siglo de aquella consagración, el recuerdo de ese equipo invicto sigue siendo motivo de orgullo para el básquet y el deporte de Santiago del Estero.