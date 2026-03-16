Bombazo en Güemes: renunció el presidente Rodolfo Mattar

El máximo dirigente de la entidad azulgrana pegó el portazo argumentando motivos personales.

Hoy 22:56

El Club Atlético Güemes atraviesa horas de sorpresa institucional tras confirmarse la renuncia de su presidente Rodolfo Mattar.

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Según trascendió, el ahora exmandatario decidió dar un paso al costado por motivos personales, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su decisión.

Tras la salida de Mattar, el vicepresidente Carlos Pezzini asumirá la conducción del club del barrio Oeste, al menos de manera interina, para garantizar la continuidad institucional.

La situación genera expectativa dentro del Gaucho, tanto en el plano dirigencial como deportivo, en un momento clave de la temporada.

La dimisión del presidente también podría provocar una reestructuración interna, ya que no se descarta que otros integrantes de la Comisión Directiva también presenten su renuncia en las próximas horas.

De esta manera, Güemes podría atravesar un proceso de reorganización dirigencial mientras busca mantener la estabilidad deportiva.