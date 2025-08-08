Ingresar
Intentó huir al ver a la policía: tenía en su poder más de 12 gramos de marihuana

Comisaría Novena. Un incidente terminó con un sujeto de 27 años aprehendido. Ocurrió en el barrio Borges.

Hoy 22:41

Un incidente en una vivienda ubicada en calle 110 entre 12 y 13 del barrio Borges, terminó con un hombre de 27 años aprehendido, a quien además se le descubrió droga en su poder.

Un llamado telefónico alertó sobre disturbios en una casa y cuando el personal policial llegó al lugar, uno de los que provocaba disturbios trató de huir del lugar.

Tras una corta persecución, el sujeto fue reducido y trasladado a base de la Comisaría Novena, debido a que en el lugar donde se realizó el procedimiento, es una zona conflictiva.

Ya en la dependencia policial se lo requisó e identificó, al momento en que se le encontró un envoltorio con sustancia vegetal, la que resultó marihuana. Por orden del Fiscal José Piña, el mismo quedó alojado en la sede policial.


