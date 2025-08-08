Instituto Santiago se quedó con el clásico al vencer en La Banda

El elenco de San Marcos se impuso por 3-1 en el arranque de la quinta fecha del Torneo Clausura.

Hoy 20:04

En el estadio Osvaldo Juárez de Central Argentino, Instituto Santiago logró su segundo triunfo en el Torneo Clausura “Luis Adolfo Galván” al imponerse por 3 a 1 sobre Yanda, en uno de los encuentros adelantados de la quinta fecha.

El primer tiempo fue parejo, con pocas diferencias entre ambos equipos. Agustín Ferreyra abrió el marcador para el local, pero Valentín Morales igualó rápidamente para el conjunto dirigido por Rubén Jacobo.

En el complemento, la Gloria encontró la ventaja definitiva. Kevin Corvalán, de penal, y Gabriel Gutiérrez sentenciaron el 3-1 para un triunfo ajustado pero merecido. En Reserva, también ganó Instituto Santiago por 2-0.

En la próxima jornada, los de la capital enfrentarán a Independiente de Fernández, mientras que Yanda se medirá con Atlético Forres.