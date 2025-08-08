Una pareja cayó 400 metros por un acantilado mientras tenía relaciones dentro de un auto

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en un mirador de Venda Nova do Imigrante, Brasil. Las víctimas, de 26 y 42 años, murieron al salir despedidas del vehículo.

Hoy 23:25

Una salida romántica terminó en tragedia en el estado de Espírito Santo, Brasil, cuando una pareja cayó con su auto desde un acantilado de casi 400 metros de altura. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en un mirador de Venda Nova do Imigrante, una zona conocida por sus paisajes panorámicos y el vuelo libre.

Las víctimas fueron identificadas como Marcone da Silva Cardoso (26) y Adriana Machado Ribeiro (42), quienes según las primeras investigaciones habrían detenido el vehículo para tener un momento de intimidad.

De la fiesta al mirador: la última noche juntos

De acuerdo con la Policía, la pareja había asistido horas antes a una fiesta en el municipio vecino de Castelo. En el regreso, habrían estacionado el auto muy cerca del borde del acantilado. Por razones que aún se investigan, el vehículo se desplazó y cayó al vacío.

Según los peritos, el automóvil impactó contra una roca tras una caída inicial de más de 100 metros, lo que provocó que ambos ocupantes salieran despedidos. Los cuerpos fueron encontrados desnudos y fuera del vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que buscaban privacidad en el momento del accidente.

El hallazgo y la investigación

Un vecino de la zona alertó a las autoridades tras escuchar un fuerte ruido alrededor de las 2:20 de la madrugada, aunque no pudo ver lo ocurrido por la oscuridad. Horas más tarde, los rescatistas hallaron el auto completamente destruido al pie del paredón y confirmaron el fallecimiento de la pareja.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Venda Nova do Imigrante para la autopsia, antes de ser entregados a sus familiares.

Quiénes eran las víctimas

Adriana Machado Ribeiro trabajaba en una panadería y era madre de dos hijos, un varón y una nena, de una relación anterior. Llevaba seis meses en pareja con Marcone da Silva Cardoso, quien se desempeñaba como maquinista.