Comenzó nueva edición del curso Formación Básica en Mediación

El primer módulo de disertaciones está a cargo del Dr. Gustavo Fariña y se desarrollará durante tres jornadas, en el SUM de Tribunales.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la formación constante de los operadores judiciales que trabajan en mediación, tiene continuidad presencial el ciclo de capacitación denominado “Formación Básica en Mediación”.

Dicho encuentro, que es certificado por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial provincial (CUC), cuenta con la homologación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En esta oportunidad, entre ayer y el sábado próximo son los primeros encuentros, que tendrán continuidad durante meses de septiembre, octubre y noviembre.

En este marco, la actividad dio inicio con las palabras de la Coordinadora Ejecutiva del CUC, Dra. Josefina Filippi, quien dio la bienvenida a los presentes y luego de presentar al responsable del curso, los instó a aprovechar al máximo los conocimientos impartidos, con el fin de efectivizar el servicio de mediación prejudicial, que redundará en beneficio de los justiciables santiagueños.

El encuentro está a cargo del mediador del Ministerio de Justicia de la Nación, Dr. Gustavo Fariña; quien en la oportunidad manifestó a los asistentes que en esta etapa de entrenamiento se buscará formar competencias, buscando crear criterios para intervenir en la mediación de la forma más eficiente.

A través de estas capacitaciones, el Poder Judicial busca reafirmar su compromiso de servicio con la sociedad, procurando brindar herramientas que efectivicen soluciones alternativas para resolver conflictos.