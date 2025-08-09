Ingresar
El tiempo para este sábado 9 de agosto en Santiago del Estero: frío amanecer para una jornada que se espera sea despejada

A las cinco de la madrugada el termómetro marcó 0,4 °C con una sensación térmica de -1,4 °C. La máxima se espera que no supere los 20 °C.

Hoy 06:07

Un sábado despejado se espera para Santiago del Estero, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que indica que la máxima no superará los 20° y con vientos predominantes del sector noreste con una máxima de 31 Km/h.

Para el domingo se estima una situación similar, con cielo algo nublado y una máxima que rondará los 22°C.

Según la proyección, el martes será el día más agradable, con una máxima de 24°C y luego el resto de la semana seguirá frío con máximas que no llegarán a los 20 grados pero con cielos parcialmente nublados.

