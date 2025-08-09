Día del Niño: los mejores "regalos financieros" para enseñar a ahorrar e invertir desde chicos

En el próximo Día del Niño, los adultos podrán regalar más que juguetes y ropa: la posibilidad de que los hijos y los pequeños aprendan a ahorrar e invertir.

Por Gonzalo Andrés Castillo, en el diario Ámbito El próximo 17 de agosto se celebrará en Argentina el Día del Niño, momento en el que las familias podrán aprovechar para regalarles a sus hijos o los más pequeños más que ropa o juguetes: la posibilidad de aprender a ahorrar e invertir para tener un futuro más próspero.

Y para hacerlo, existen varias alternativas, según detallaron los asesores y planificadores financieros.

En primer lugar, los especialistas indicaron que en el Día del Niño se puede regalar libros de finanzas, ahorro e inversión de lectura sencilla para que los hijos y los más pequeños aprendan tempranamente cómo gestionar su dinero.

"Libros de finanzas simples, como La psicología del dinero, de Morgan Housel, o, mi preferido, histórico sobre los mercados, Sálvese quien pueda: una historia de la especulación financiera, de Edward Chancellor", aconsejó Jonatan Kon Oppel, fundador de Zait Finanzas. De la teoría a la práctica

Por otra parte, Martina Del Giudice, asesora financiera idónea, recomendó directamente brindar una experiencia práctica para que los hijos aprendan a invertir, es decir, comprar instrumentos financieros mediante la "cuenta joven" (entre 13 y 17 años).