Convocan para una nueva entrega de boleto estudiantil gratuito en Clodomira

El trámite se realizará en el Centro Cultural La Estación, el lunes de 8 a 12 y de 18 a 21, y el día martes solamente de 8 a 12.

Hoy 07:10

La Municipalidad de Clodomira informa que el próximo lunes 11 y martes 12 de agosto se hará la entrega de boletos estudiantiles gratuitos, como parte de las acciones impulsadas por el intendente Daniel Ruiz para colaborar con niños, adolescentes y jóvenes cuyas familias necesitan de ayuda para hacer frente a los gastos que requiere su formación para aspirar a un futuro con mejores oportunidades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El jefe comunal destacó el esfuerzo que representa para el municipio realizar esta inversión, pero remarcó también que es necesario y fundamental ayudar de manera sostenida a todos los estudiantes de Clodomira y de zonas aledañas, al ratificar su compromiso con la educación, a la que no dudó en definir como “la base de un futuro mejor”, tal como lo sostiene el gobernador Gerardo Zamora en cada uno de los logros en materia educativa.

Se recuerda que para recibir los boletos, los estudiantes deben presentar la constancia de alumno regular; debe asistir a realizar el trámite el beneficiario en persona con su DNI, y en caso de ser menor de edad debe llevar el DNI del niño y del padre o tutor.

El trámite se realizará en el Centro Cultural La Estación, el lunes de 8 a 12 y de 18 a 21, y el día martes solamente de 8 a 12.